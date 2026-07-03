В микрорайоне Турынино-3 на улице Советской разросся борщевик
Об этом в четверг, 2 июля, написала калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, борщевик растёт возле дома №82 на улице Советской.
— Растёт уже долгое время и представляет угрозу детям, - пишет горожанка. - Меры по его уничтожению не принимаются. Прошу поручить соответствующим службам провести работы по полной ликвидации опасного растения.
— Это частная территория, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Собственнику участка уже направили информацию для принятия мер.
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