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Общество

В микрорайоне Турынино-3 на улице Советской разросся борщевик

Евгения Родионова
03.07, 10:00
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Об этом в четверг, 2 июля, написала калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, борщевик растёт возле дома №82 на улице Советской.

— Растёт уже долгое время и представляет угрозу детям, - пишет горожанка. - Меры по его уничтожению не принимаются. Прошу поручить соответствующим службам провести работы по полной ликвидации опасного растения.

— Это частная территория, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Собственнику участка уже направили информацию для принятия мер.

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