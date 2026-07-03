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Общество

Учебный центр ВМФ в Обнинске отмечает 70-летний юбилей

Дмитрий Ивьев
03.07, 07:31
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Учебный центр Военно-морского флота в Обнинске, носящий имя Леонида Осипенко, празднует свой 70-летний юбилей. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил с этой значимой датой всех, кто связан с центром - от ветеранов и преподавателей до действующих офицеров и курсантов.

Глава региона отметил, что история этого места тесно переплетена с появлением в стране атомного подводного флота. Именно в Обнинске начали готовить самые первые экипажи для атомных подлодок. Здесь придумали и внедрили уникальную методику, позволяющую обучать команды атомоходов целиком, а не по отдельности. За семь десятилетий через эти стены прошло больше 700 экипажей.

Владислав Шапша подчеркнул огромный вклад учреждения в обороноспособность страны. По его словам, 47 выпускников центра стали Героями Советского Союза и России, а тысячи моряков были отмечены государственными наградами. Благодаря специалистам, обучавшимся в Обнинске, флот пополнился более чем 170 атомными и дизельными подлодками. Губернатор добавил, что и сегодня центр продолжает свою важную работу: он готовит новые экипажи и помогает действующим подводникам повышать свою квалификацию.

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