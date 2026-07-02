В преддверии Дня семьи, любви и верности в Калуге чествовали супружеские пары

Церемония прошла во Дворце торжеств управления ЗАГС. Юбиляров семейной жизни поздравили глава Калуги Дмитрий Денисов председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, протоиерей Алексей Пелевин и начальник управления ЗАГС Майя Паненкова. Супруги, прожившие в браке 50, 55 и 60 лет, были внесены Книгу Почёта управления ЗАГС, им вручили цветы и подарки. Также в этот день в сквере молодожёнов открылась выставка свадебных фотографий XX века.

«В нашем городе стало уже доброй традицией чествование юбиляров семейной жизни. Все вы – настоящие герои нашего времени. Вы трудились и созидали, в любви и заботе воспитали детей, внуков и правнуков, шли по жизни рука об руку, вместе преодолевая трудности. Ваши крепкие дружные семьи – прекрасный пример для молодого поколения. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, благополучия, мира и добра!», – обратился к виновникам торжества Юрий Моисеев.