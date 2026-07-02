В «Космопарке» запущена бетонораспределительная стрела
Бетонораспределительная стрела применяется для точной и равномерной подачи бетонной смеси к месту укладки независимо от высоты объекта и сложности конфигурации. Технические характеристики стрелы позволяют ей работать в радиусе 360 градусов, обеспечивая максимальный охват строительной площадки без необходимости дополнительных перестановок оборудования, что повышает производительность монолитных работ.
Внедрение нового оборудования — часть стратегии DOGMA по ускорению темпов строительства при сохранении высоких стандартов безопасности и качества работ.
На строительной площадке одновременно выполняется несколько видов работ. Помимо монолитных работ, на объекте начались кладка внутренних и наружных стен и монтаж оконных конструкций из ПВХ. Комплексная организация строительного процесса позволяет эффективно использовать ресурсы и поддерживать запланированные темпы возведения объекта.
Жилой квартал «Космопарк» возводится по монолитной технологии домостроения. Проект предусматривает три очереди строительства жилых домов переменной высотности от 20 до 25 этажей. В квартале представлен широкий выбор планировочных решений площадью от 22 до 78 кв. метров - от компактных студий до просторных трехкомнатных квартир. Покупателям доступны различные форматы жилья, в том числе квартиры с видовыми характеристиками и варианты с готовой отделкой. Оценить качество отделочных материалов, функциональность планировок можно в демонстрационном шоуруме DOGMA. Здесь представлена полностью меблированная квартира, которая позволяет будущим новоселам увидеть, как будет выглядеть готовое жилье.
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