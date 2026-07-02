Сирота из Калужской области годами ждет квартиру

Девушка из Калужской области, которая в детстве осталась без родителей, годами не может получить положенную ей по закону квартиру. Она написала жалобу напрямую главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

По словам девушки, еще в 2018 году она встала в специальную очередь на жилье, но чиновники до сих пор не выделили ей квартиру, а все обычные обращения в инстанции не принесли никакого результата.

После этого сигнала региональный Следком возбудил уголовное дело по факту нарушения жилищных прав. Теперь ситуацию контролирует лично Александр Бастрыкин. Он потребовал от руководителя областного ведомства Марка Харламова доложить о ходе расследования и о том, какие конкретные шаги предпринимаются, чтобы девушка наконец получила ключи от благоустроенной квартиры, сообщили 2 июля в СК.