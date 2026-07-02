В Калуге нашли подрядчика для реставрации Каменного моста
Работы будет выполнять калужская компания, которая ранее приводила в порядок Пафнутиев-Боровский монастырь, сообщил 2 июля губернатор Владислав Шапша.
Официально контракт подпишут до 15 июля.
- Сам ремонт начнем уже в этом году, - заявил глава региона. - Проектная документация разработана, финансирование заложено в региональном бюджете. По оценке специалистов, конструктивная целостность моста не вызывает опасений.
Планируется восстановить водоотвод, вернуть былую красоту кирпичной кладке, обновить штукатурку и карнизы.
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