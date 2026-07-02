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Общество

В Калуге нашли подрядчика для реставрации Каменного моста

Дмитрий Ивьев
02.07, 14:33
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Работы будет выполнять калужская компания, которая ранее приводила в порядок Пафнутиев-Боровский монастырь, сообщил 2 июля губернатор Владислав Шапша.

Официально контракт подпишут до 15 июля.

- Сам ремонт начнем уже в этом году, - заявил глава региона. - Проектная документация разработана, финансирование заложено в региональном бюджете. По оценке специалистов, конструктивная целостность моста не вызывает опасений.

Планируется восстановить водоотвод, вернуть былую красоту кирпичной кладке, обновить штукатурку и карнизы.

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