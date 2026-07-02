Житель Сухиничей зарезал жену

В отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили 2 июля в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- 20 июня обвиняемый в ходе ссоры нанес супруге ножевое ранение, от которого она скончалась на месте происшествия, - заявили в СК. - Следователем проведён осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, назначен комплекс судебных экспертиз, фигурант задержан и на основании собранных материалов заключен под стражу.

Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.