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Общество

Калужская область стала лидером России по количеству учтенных соловьев

Дмитрий Ивьев
02.07, 09:09
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Союз охраны птиц России подвел итоги ежегодной акции «Соловьиные вечера», которая направлена на сохранение биологического разнообразия – одной из важнейших задач национального проекта «Экологическое благополучие».

Второй год Калужская область лидирует по количеству учтённых соловьёв, места обитания которых были нанесены на интерактивную карту проекта. В этом году помощь орнитологам в мониторинге популяции оказали 48 жителей областного центра и четверо тарусян. Они подтвердили 945 точек регистрации соловьёв: 852 в Калуге и 93 в Тарусе.

В прошлом году удалось подтвердить 764 места обитания соловьёв. Наибольшее количество птиц отмечено в кустарниковых зарослях долин рек Ока и Терепец, на территории Пятницкого кладбища, Березуйского и Можайского оврагов, а также в районе Комсомольской рощи.

Одной из самых активных участников акции стала Ирина Шиварутина, лишь недавно заинтересовавшаяся наблюдениями и фотографированием птиц, на её счету 111 соловьиных точек по Калуге, Перемышльскому и Ульяновскому округам. Среди всех участников всероссийской переписи калужанка вошла в тройку лидеров. В Тарусе вновь отличился энтузиаст Алексей Зуев, который вместе с созданной им сетью наблюдателей насчитал 78 соловьёв.

Региональный координатор проекта Юрий Галченков отметил, что народная орнитология помогает науке.

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