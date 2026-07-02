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Общество

В Калужской области отметили День ветеранов боевых действий

Дмитрий Ивьев
02.07, 07:16
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Губернатор Владислав Шапша назвал эту дату для региона особенной и выразил огромную благодарность всем землякам, которые прошли через горячие точки и защищали Родину.

В области чтят мужество людей разных поколений: от участников Великой Отечественной войны до тех, кто выполнял задачи в Афганистане и Чечне, а также современных бойцов. Особые слова признательности глава региона адресовал тем, кто вернулся с передовой и теперь помогает развивать Калужскую землю уже в мирное время.

Чтобы помочь бойцам адаптироваться к гражданской жизни, в области работает программа «Герои земли Калужской». Она дает ветеранам спецоперации возможность освоить новую профессию и реализовать свой потенциал. Например, выпускник программы «Время героев» Александр Шляпников теперь работает заместителем губернатора и отвечает за безопасность жителей. Ветеран с позывным «Космонавт» Алексей Вялых устроился в полицию, Евгений Орлов с помощью фонда «Защитники Отечества» нашел новое дело, а Алексей Бычин возглавил спортивную стрелковую школу «Снайпер».

Помимо помощи в трудоустройстве, ветеранам и их семьям в регионе предоставляют более 50 различных мер социальной поддержки.

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