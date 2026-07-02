Власти прокомментировали захват деревни борщевиком
Как мы уже рассказывали, в нашу редакцию обратился читатель с просьбой рассказать о проблеме с борщевиком в Малоярославецком районе.
По словам мужчины, деревня Шумятино зарастает борщевиком.
В четверг, 2 июля, ситуацию прокомментировали в администрации района:
- В июне в д. Шумятино была проведена химическая обработка борщевика Сосновского по ул. Варшавская, ул. Звёздная, съезд на ул. Промышленная, ул. Полевая, дорога Шумятино – Чуркино. Эффект ожидается в течение месяца. По вопросу произрастания борщевика на землях сельхозназначения выдано предписание о проведении мероприятий по его удалению.
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