Власти прокомментировали захват деревни борщевиком

Как мы уже рассказывали, в нашу редакцию обратился читатель с просьбой рассказать о проблеме с борщевиком в Малоярославецком районе.

По словам мужчины, деревня Шумятино зарастает борщевиком.

В четверг, 2 июля, ситуацию прокомментировали в администрации района:

- В июне в д. Шумятино была проведена химическая обработка борщевика Сосновского по ул. Варшавская, ул. Звёздная, съезд на ул. Промышленная, ул. Полевая, дорога Шумятино – Чуркино. Эффект ожидается в течение месяца. По вопросу произрастания борщевика на землях сельхозназначения выдано предписание о проведении мероприятий по его удалению.