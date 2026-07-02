Геннадий Новосельцев: «Мы свято чтим подвиг московского народного ополчения»

Участники автопробега «Города-герои – города Героев. Дорогами народных ополченцев» возложили цветы к памятнику ополченцам Люблинского литейно-механического завода в Спас-Деменском округе.

Здесь же, в том месте, где в октябре 1941 года сражался Люблинский рабочий батальон, вошедший в состав 17-й дивизии народного ополчения Москворецкого района Москвы, состоялся митинг.

В нем приняли участие председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, Герой Советского Союза, полковник Наби Акрамов, Герой Российской Федерации, полковник Вячеслав Сивко, участники СВО Дмитрий Пересадин, Андрей Тадеощук, Михаил Чугунихин, депутаты областного парламента Олег Комиссар и Андрей Литвинов, глава округа Владимир Бузанов, председатель Молодежного парламента Максим Кириллов, юнармейцы и представители «Молодой гвардии» «Единой России».

- От лица всех калужан приветствую вас на героической Спас-Деменской земле. Именно здесь 85 лет назад решалась судьба битвы за Москву. Пять дивизий московского народного ополчения сражались здесь, на калужской земле, и на смоленщине. Мы свято чтим их подвиг. На территории района более 10 захоронений, посвященных памяти ополченцев. Я хотел бы сказать большое спасибо организаторам пробега, который проходит второй раз. В прошлом году мы встречали делегацию на Зайцевой горе, сегодня здесь, в Спас-Деменске. Спасибо депутатам Московской городской Думы, лично ее председателю Алексею Валерьевичу Шапошникову за эту идею. Это всё часть нашей общей работы по увековечиванию памяти героев. Будем и дальше ее продолжать. Спасибо вам огромное за то, что вы сюда приехали, - сказал Геннадий Новосельцев.

- Приветствую вас от имени Клуба героев Российской Федерации и Советского Союза. Сегодня завершающий день автопробега. Мы проехали около 3000 километров. И для нас особенно важно посетить то место, откуда начали свой героический путь народные ополченцы. Побывав в этих местах, мы сможем еще содержательнее рассказывать молодежи о подвиге их предков, - добавил Вячеслав Сивко.

Напомним, что автопробег «Города-герои – города Героев» проводится по инициативе Московской городской Думы. В этом году мероприятие приурочено к 85-летию начала формирования народного ополчения Великой Отечественной войны.

Старт автопробегу был дан 22 июня в Москве у памятника 21‑й дивизии Московского народного ополчения.

География автопробега охватывает 18 регионов Российской Федерации и все регионы Республики Беларусь. Помимо посещения городов-героев, предусмотрены остановки в памятных местах, связанных с подвигами ополченцев.

Участники автопробега также посетили Музей народного ополчения в Спас-Деменске. В Культурно-выставочном центре они встретились с местной молодежью, для которой был организован показ фильма Игоря Угольникова «По зову сердца».