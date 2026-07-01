Что посмотреть в Абхазии за неделю и как остаться на связи

Первое, что делают многие туристы после пересечения границы — достают телефон. Проверить сообщения, открыть навигатор, написать близким, загрузить фотографию или найти ближайшее кафе. И именно в этот момент многие сталкиваются с привычной проблемой: мобильный интернет перестаёт работать.

Кто-то начинает искать Wi-Fi, кто-то покупает местную SIM-карту, кто-то и вовсе откладывает публикацию фотографий до возвращения в отель. При этом современное путешествие сложно представить без смартфона: он помогает ориентироваться в незнакомом городе, искать достопримечательности, оплачивать покупки, переводить вывески и делиться впечатлениями в режиме реального времени.

Сегодня этот вопрос можно решить еще до начала отпуска. T2 запустила безлимитный интернет в роуминге в 34 странах. Чтобы проверить, насколько это удобно в реальной поездке, абонент T2 Александр отправился на неделю в Абхазию – страну, где за несколько дней можно успеть увидеть море, горы, древние монастыри, пещеры и озеро Рица.

Отпуск начинается еще до пересечения границы

Подготовка оказалась максимально простой. Еще во время прохождения границы в Сочи Александр открыл приложение T2, перешел в раздел «Роуминг» и выбрал страну назначения. Затем в настройках смартфона включил роуминг данных.

«После пересечения границы телефон автоматически подключился к местному оператору. Уже через несколько секунд появилась мобильная связь, а затем и LTE. Никаких дополнительных настроек, покупки местной SIM-карты или поиска сети не потребовалось», — делится Александр.

Когда смартфон помогает путешествовать

Неделя в Абхазии пролетела насыщенно. Утро начиналось на пляжах Гудауты, затем маршрут вел в Новый Афон, где удалось посетить знаменитый монастырь и одну из крупнейших карстовых пещер Европы. Следующим пунктом стало озеро Рица с заснеженными вершинами на горизонте, по пути – водопады, горные ущелья и десятки остановок ради красивых фотографий.

Все это время смартфон оставался главным помощником в путешествии. Построить маршрут до следующей точки, найти кафе с хорошими отзывами, отправить друзьям и родным фотографии – связь была нужна постоянно.

«Именно в такие моменты понимаешь, что отпуск сегодня – это не отказ от смартфона, а возможность пользоваться им так же свободно, как дома», — говорит Александр.

Интернет, который не заставляет о себе думать

Ежедневно Александр получал от T2 SMS о том, что пакет интернета вновь доступен.

Оператор предоставлял по 1 ГБ интернета на высокой скорости в сутки. После исчерпания пакета скорость снижалась, но — только до начала следующего дня и начисления нового пакета.

«На практике этого оказалось достаточно для привычных отпускных сценариев: навигации, поиска информации, общения в мессенджерах, публикации фотографий и коротких видео» — отмечает Александр.

MiXX добавляет преимуществ

Если путешественник пользуется подпиской MiXX, возможностей становится еще больше.

Так, для пользователей бесплатный безлимитный интернет в роуминге действует не 14, а 22 дня. А еще в подписке были доступы к пяти онлайн-кинотеатрам и музыке без рекламы, что было весьма кстати вечером в отеле.

Связь без лишних настроек

Во время отдыха пригодился не только интернет. При необходимости Александр спокойно звонил домой, используя минуты, включенные в тариф, поскольку и звонки в роуминге у оператора стали бесплатными.

А после возвращения в Россию ничего отключать не пришлось. Смартфон автоматически зарегистрировался в домашней сети, а роуминг перестал использоваться без каких-либо действий со стороны пользователя.

Вместо вывода

Главный вывод после этой поездки оказался неожиданно простым. Самое ценное в современном роуминге – даже не количество гигабайтов или дней действия услуги. «Ценно то, что о связи вообще перестаешь думать», — говорит Александр.

Неделя в Абхазии прошла в окружении морского побережья, горных дорог, древних монастырей и живописных озер. Смартфон помогал строить маршруты, искать интересные места, делиться впечатлениями и оставаться на связи с близкими.

И хотя этот опыт связан с поездкой в Абхазию, воспользоваться предложением T2 можно еще в 33 странах, где оператор предоставляет безлимитный интернет в роуминге. Узнать подробнее можно на сайте оператора.