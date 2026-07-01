Обнинск
+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Жителей Калужской области предупредили о грязном воздухе
Общество

Жителей Калужской области предупредили о грязном воздухе

Дмитрий Ивьев
01.07, 14:57
3 877
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Вечером 1 июля и в ночь на 2 июля в регионе ожидается практически полное отсутствие ветра.

Из-за этого в приземном воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества, говорится в предупреждении Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В некоторых районах возможен неприятный запах.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
8 оценили
0%
0%
25%
13%
25%
37%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImVhdGhBTzN0dnhMakxzenE3WllZWUE9PSIsInZhbHVlIjoiZVRNOXdJVkk2Ym1xL1d3d0pwNWYrY0NnekdGZFZEOHBVWHlpTGQwaFkrTVl4MmxkWHNZNmZOdkVLOS95UTNkQXg2ZW1EcVdyUWE3bmlNMytJOENNTUpxVnhoL3U2Q2ZOdjNJMXJjTFNCQ1lLNTBOR1VBNGhHMFUxNE1rZkNVb1RycWlpalRwWmhLb0RlMzk3bW00Z044dXdjOTRKOTdmaXlrWlcwVjdHZUU0MkpoVUdRZWF5YnhKUkM0dTZ3Q0tSZFErOHIxblArWGFhWWprTXI2eGdaMkd6bWtBV2JLaG1DZDh0VnFsMlF4ZlFUb1JCZDNWUWR4VHF1ekI4dHZsZVp6cy92TTRmS2prMlZIZCtDbWNELytySkVQVjlDTFdtbmFnMC8xSGNmSFBSa2grZEoxYXpIc2NLUG40MVQzcVlpT2xnbkYvckc0c1FjcHBJbTBoeTZranBGZGIvMlZITjd2SCtVU1pwYit3ZVJKeXVqaGZ6dlB4VWtROFJhL0N0NUhjbkNicGlBUWpVcGdwNDJvL0Uxa3QwVkp4b0ViMmlJajRwZjdzVEU4bTlzMnhRM3o2K0hrT2c5NTZWSmtpZCIsIm1hYyI6ImUwNjY0ZWJjNWZiZTZhMTEwOGE0YTE0MmUxYzFkOTYxNGQ2OTQwODZlMWE1YzYxMGZmMWQyODkxODBhMDcxNjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxpTHlYVTBJRkhWRWFyNENRSFJaNmc9PSIsInZhbHVlIjoiMElMMkZHbGNWVDhVL2pIVEdhQXhIRy9HWkt2QUhoeTNCTnVqSHEzSnR2V1JGZXVJRkFWY3g4dzBYdWtja2J1djFUZzNhakQ3Vmc5T0ZzMEdoT0xNNStvM29QUnVTaTBvWThaRkNrdWFoYUZ5OVJQb2FRejhRQ1NOemNBZHBYdEZMaVlwS3p1V3U5bHk5TUQrYzJuN1N5TzVEaS9IdkhYU1paWThsOWw0Qi9xS1U0L2dtQTNHZEFiNENicWs4Z25lNDh3bnMvWkt1VDZwTDJlclZNZTh6V2lMaDJIYTEzc0loV2lqS05zYTR3R1V6WW5GdzJiTGpZbi8yWnVJVStXdW9wenJ1MXBEaWxSNFFOME9JZU1BWGFhc0ZKSXJ3b1phSjRRTUxnclZweW9qcnh3QmkzVEljU3ZqR29vR3dVL1liSXlqcS9mWWNkQlh0UnZXVzEyUSsxelB5MTZuNHdiM3hYcWEwVjFhdUtMdXZCRzRjRzdVMGIyQ25Bb1ltMDZsMGVpaUY2bStVM2xacVZOeC84ang4aW43WmNLRlQ1TVJkeEdhaENTVGhDMDRnU0UvL2NvZ29mRkh3bmcxb1JDOGpHN0pxaEVGeXltWUc2NGxxeVAxWm8xZERwdmhYdEcrWkZzcGpOeUUyUFF4YWJLREM4SXJFMnhUUTM2aXFkREFkYUREdlBFNGRXbnhzaDJ3OFJMaG5WWlgwL01aV0hnK2dDSndOVjFQT0t3R3R3dnpwdnBXUUdGZCtyd21QbVh3UGtnUnpKMlpJclpQYVU1RnFuS1JxL3I4Nko3MUgvbEdvblNhSUJRUFA4TlE1bTZyaEszemVqbVJuNHlSeGdIeSIsIm1hYyI6ImMzNWZiZjAzZWE1MWM5OWFiYTJiYjFhOWUxNWQ2Y2IxNWZjYjY5MWRjZTJmMDY2MTVmYWM3M2NjYjY2ZGM1ZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+