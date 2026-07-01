Жителей Калужской области предупредили о грязном воздухе
Вечером 1 июля и в ночь на 2 июля в регионе ожидается практически полное отсутствие ветра.
Из-за этого в приземном воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества, говорится в предупреждении Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В некоторых районах возможен неприятный запах.
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