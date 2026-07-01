Жителей Калужской области предупредили о грязном воздухе

Вечером 1 июля и в ночь на 2 июля в регионе ожидается практически полное отсутствие ветра.

Из-за этого в приземном воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества, говорится в предупреждении Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В некоторых районах возможен неприятный запах.