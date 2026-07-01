Калужская семья поборется за победу в финале конкурса «Это у нас семейное»

Восемь членов большой семьи Запальских из Калужской области отправляются в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Соревнования пройдут с 5 по 8 июля в образовательном центре «Сенеж», где калужанам предстоит соперничать с сотнями других участников со всей страны.

Как рассказали организаторы, в этот раз за звание самой сплоченной команды поборются 330 семей из всех регионов. Это более двух тысяч человек — от маленьких пятилеток до пожилых участников в возрасте 86 лет.

Путь в финал для семьи Запальских был непростым: по словам устроителей, только в Калужской области на конкурс заявились больше тысячи семей (это свыше 4,7 тысячи человек), а отбор был довольно строгим. Напомним, что для участия в состязании команда должна состоять минимум из четырех человек, представляющих сразу три поколения родственников.

После открытия, которое посвятят дружбе народов России, семьи ждут практические испытания. Организаторы отмечают, что задания разработаны так, чтобы проверять не только эрудицию и смекалку, но и умение слышать друг друга. Родителям и детям предстоит показать, насколько слаженно они умеют работать в команде и поддерживать друг друга в сложных ситуациях.

Главное событие состоится 8 июля, когда отмечается День семьи, любви и верности. Именно тогда в Зеленом театре на ВДНХ назовут победителей. Призовой фонд конкурса весомый: 60 семей получат сертификаты на пять миллионов рублей, которые можно будет направить на улучшение жилищных условий.