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Солдат из Тарусского округа получил образование во время службы на СВО

Дмитрий Ивьев
01.07, 08:42
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 Ренат Нормуратов из Тарусского округа получил образование без отрыва от выполнения задач в зоне спецоперации.

В зону СВО калужанин ушел в самом начале боевых действий сразу после службы в армии и получить образование он не успел. Но как говорит сам боец, у него была цель, и он к ней стремился. Узнав о возможности учиться заочно, Ренат поступил в колледж по специальности «Юриспруденция». Учёба онлайн осложнялась нестабильной связью и соблюдением мер предосторожности. Но несмотря на трудности, Ренат упорно учился, успешно сдал экзамены и защитил диплом.

- Ренат получил диплом, - с гордостью рассказывает о своём сыне Алижон Нормуратов, обладатель медали «Отец солдата». Всего сыновей у него трое, и все защищают нашу страну.

Ренат награждён медалями Суворова и «За храбрость» II степени.

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