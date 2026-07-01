В Обнинске обсуждают будущее архивного дела и сохранение исторической правды

В наукограде начал работу Научно-методический совет архивных учреждений ЦФО, сообщил 1 июля губернатор Владислав Шапша.

- Наш регион был в числе первых, кто провел работу по признанию геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны, - отметил он. - Это стало возможным благодаря кропотливому труду архивных работников и тем бесценным документам, которые они сохранили. Сейчас аналогичные решения приняты уже в десятках субъектов. И везде за этим стоят архивные материалы.

По его словам, особая тема сегодня - документальное наследие СВО.

Шапша уверен, что итоги конференции будут полезны для всей архивной службы.