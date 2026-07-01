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Общество

В Обнинске обсуждают будущее архивного дела и сохранение исторической правды

Дмитрий Ивьев
01.07, 11:52
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В наукограде начал работу Научно-методический совет архивных учреждений ЦФО, сообщил 1 июля губернатор Владислав Шапша.

- Наш регион был в числе первых, кто провел работу по признанию геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны, - отметил он. - Это стало возможным благодаря кропотливому труду архивных работников и тем бесценным документам, которые они сохранили. Сейчас аналогичные решения приняты уже в десятках субъектов. И везде за этим стоят архивные материалы.

По его словам, особая тема сегодня - документальное наследие СВО.

Шапша уверен, что итоги конференции будут полезны для всей архивной службы.

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