Обнинск
+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Житель Малоярославца лишился 115 тысяч рублей за фиктивную прописку
Общество

Житель Малоярославца лишился 115 тысяч рублей за фиктивную прописку

Евгения Родионова
01.07, 11:27
0 366
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 1 июля, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о взыскании денег с местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в фиктивной регистрации иностранных граждан.

— Мужчина незаконно прописывал у себя иностранцев и получил за это 115 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура района через суд потребовала вернуть деньги. Суд встал на сторону надзорного ведомства и постановил взыскать деньги. Теперь сотрудники прокуратуры следят за тем, чтобы решение суда исполнили.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllvcmQyc0IxWTNyTHlDUTVBdzJPamc9PSIsInZhbHVlIjoiaWcwcExvc0huOXh2LzFDbWIreVVneElLeTdyYWtQbi9icURVb3lXMU15MjV6MVZZWFdGUmJKbll3SlR5M3haZzd4UDlNVW4rQkdGd0lndnZlc2I1cm1BL1FLUklEQWVHNHorTmxsNWlWWWEzMXdESVphUTBpVHN6OVFnMzF0Yld3bmNQREZTbDhNa242UjRrUmtqZE9laittczd4eG9OZGMyQ1pQSThBZ3dpMWFINDJ1Z1l1akErVm5MUzRjVjZtczQ2T2dpc0lENXFzMmloNG53eVNRSmR4dXVXUGUrYlBtQnJPSWFLdlJ5U1pPeUl0YWNhNzhoWWttdTdOT0VMNElZcWd4VDZvVzV5RWdvL2E1bFljYk1FeSswTjU4QUx5aGlJay9YdzNHSjhFS3FzTkR6K0ZTMDlPOWFRaTg4WTVUaHR4anNUcVNOVlVHTG1iSWNOY1QveHJ6ZFJtdHVud1cxeGg5MVRTQUFMcExyS0tkdTA1RkVpL2JTd1ozOXlaQnhvQ0x4bVdpaUVraWJQS0tYTmRNZm92NDd4cjVCekFyMWJEcW5Eaml5aXhxc1RPdk9BVHovV3RRTlNWOWFCaiIsIm1hYyI6ImZmNDhjOWI0OTJlODlhNTkzYTk0ZWE5NzNhMzliMWYxZjFmZWM2MTE1OWU5NDg5OWFiYjJlZTE1OWUwYWUwZDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxwanRLZU1aaFB4cHJpNkMvZkxQQUE9PSIsInZhbHVlIjoib0tHelducVV3c2VrcWFrUnVqMHlZeG5QTEFPdUJMelNvekVKUGFoOENyeW5FU1lCOWtsY1k4OGdRR0dodXdGRlFWOVAvRkYrMk84c1RZL05rZTBvZ01BM1Z4L0FrOXdJVll6eWJ3ZkQzMFR3UDIxbHAyKzhnMCsxZEJXQUk4TGdJNWJVWEwzbkhVcWxIUmFQQk9qVXkyN25XWTZMRTZ1SElSZGRIUXNjYmZwN29qOVdyZUVxN3ZNTWR3NDlGL1dTdnppTkZoaWVrNElTTllyenFkYWVNRmdKeXdyUENNeWdDaUtXTWNZMVgvSW9xUXVjdVNSR1JIVFRUUkFZYkZVMEo0T25mbCs2cFV3YStGT2pTZGFtdk4xWERuSVBuamZzamFlQ0tHZVFZVi9vQ0pueDVXWWpzMEVhdkdhQVhDZ040NmZ6NHhpMzlBVE95aTBzTU5DMUVnMWlhd3ltS0d5WWZXNmYzek1TdktySGRlb2tBWmRNRlpEYllrTzlRdFNPU3g2N3BvbnRTU3pFWUk3RnRvRUVsWFdDZHlHZk1sSUFOK1pFY3V3ZUt0UmZnR0poMXdDRTYrczB6d1R5TVVNZWpndHZWdDN1d0R4OUpXQVcreGt3QzNuMDRFejJ6R2VXam9FK1FlNjVoUmxyNDNkcUhsVUpJRXliMEUwOGpLK01kOVBvMHBwbWk3bzVhNGFXNmF5Q0J3T1hXdnJZSzdMaFpBVHNUQ3hoc2JqN0xNMHVlcFY1anZhTVdsa0lTc2trbUFycXFicmU2Z1RjaStnLy9hcmNHM1l5MXduNml5NmNUMFRYNzZTbXIveGJRdkwrYU9sNlBMZ0ZiZUMyRkZGLyIsIm1hYyI6IjkwYzVjODk3OWI5NDhmNTI1ZGI2NDBhNzcwZmE3YWE5OWZlNmI0NjBlYzQ1NDNhOTQxMTAzMzAyZmNlYTlhYWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+