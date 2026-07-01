Житель Малоярославца лишился 115 тысяч рублей за фиктивную прописку

В среду, 1 июля, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о взыскании денег с местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в фиктивной регистрации иностранных граждан.

— Мужчина незаконно прописывал у себя иностранцев и получил за это 115 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура района через суд потребовала вернуть деньги. Суд встал на сторону надзорного ведомства и постановил взыскать деньги. Теперь сотрудники прокуратуры следят за тем, чтобы решение суда исполнили.