Калужский бизнесмен отдал 6 миллионов, чтобы не потерять свою недвижимость
В Дзержинском районе местный предприниматель, который занимается грузоперевозками и торговлей, задолжал банку более 5 миллионов рублей, коммунальщикам — еще 80 тысяч. Плюс к этому ему начислили штраф за просрочку — больше 600 тысяч рублей.
Судебные приставы выяснили, что у должника есть земельный участок с нежилым зданием, которое он использует в бизнесе. Они подали в суд заявление, чтобы забрать эту недвижимость в счет долга.
Увидев, что может лишиться имущества, бизнесмен быстро нашел деньги и полностью погасил все свои задолженности, рассказали 1 июля судебные приставы.
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