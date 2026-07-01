Калужский бизнесмен отдал 6 миллионов, чтобы не потерять свою недвижимость

В Дзержинском районе местный предприниматель, который занимается грузоперевозками и торговлей, задолжал банку более 5 миллионов рублей, коммунальщикам — еще 80 тысяч. Плюс к этому ему начислили штраф за просрочку — больше 600 тысяч рублей.

Судебные приставы выяснили, что у должника есть земельный участок с нежилым зданием, которое он использует в бизнесе. Они подали в суд заявление, чтобы забрать эту недвижимость в счет долга.

Увидев, что может лишиться имущества, бизнесмен быстро нашел деньги и полностью погасил все свои задолженности, рассказали 1 июля судебные приставы.