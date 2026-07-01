Деревню Шумятино захватывает борщевик

Во вторник, 30 июня, в нашу редакцию обратился читатель через сообщения обратной связи с просьбой рассказать о проблеме с борщевиком в Малоярославецком районе.

По его словам, деревня Шумятино зарастает борщевиком.

— С борщевиком в деревне Шумятино не проводится никакая борьба, - пишет мужчина. - Деревня зарастает.

Мы попросили администрацию Малоярославецкого района прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.