Деревню Шумятино захватывает борщевик
Во вторник, 30 июня, в нашу редакцию обратился читатель через сообщения обратной связи с просьбой рассказать о проблеме с борщевиком в Малоярославецком районе.
По его словам, деревня Шумятино зарастает борщевиком.
— С борщевиком в деревне Шумятино не проводится никакая борьба, - пишет мужчина. - Деревня зарастает.
Мы попросили администрацию Малоярославецкого района прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь