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Общество

Деревню Шумятино захватывает борщевик

Евгения Родионова
01.07, 10:30
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Во вторник, 30 июня, в нашу редакцию обратился читатель через сообщения обратной связи с просьбой рассказать о проблеме с борщевиком в Малоярославецком районе.

По его словам, деревня Шумятино зарастает борщевиком.

— С борщевиком в деревне Шумятино не проводится никакая борьба, - пишет мужчина. - Деревня зарастает.

Мы попросили администрацию Малоярославецкого района прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.

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