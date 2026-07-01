В Калужской области следователи подключились к поискам женщины

Жительница деревни Ленское Бабынинского района исчезла ещё 13 августа прошлого года.

- Женщина была одета в розовую панаму, красную куртку, черные штаны, резиновые сапоги, при себе имела трость и хозяйственную сумку красного цвета, - рассказали в среду, 1 июля, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Всем, кто узнал женщину, видел её или располагает информацией о её местонахождении, просят сообщить по телефонам 89208954744 или 89993803558.