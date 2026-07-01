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Общество

В Тарусе сохранят дачу художника Василия Ватагина

Дмитрий Ивьев
01.07, 08:52
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Объект культурного наследия федерального значения «Дача, где в последние годы жил художник-анималист Ватагин Василий Алексеевич» получит предмет охраны, сообщил 1 июля начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

С Тарусой жизнь и творчество Ватагина были тесно связаны на протяжении более полувека. Здесь он жил и работал с 1913 по 1969 год, создав многие известные произведения.

Дом был построен по заказу художника в 1913–1914 годах. Первоначально здание являлось трёхэтажным. Первый этаж был сложен из кирпича, второй выполнен из сибирской пихты.

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