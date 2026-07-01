Выпускникам вручили серебряные медали

В этом году стены калужских школ покинули 1765 выпускников, 234 из них окончили школу с золотыми медалями, 142 – с серебряными. 25 выпускников набрали по 100 баллов в ходе ЕГЭ, а ученик школы № 46 Вадим Дерябкин получил 100 баллов по двум предметам: русскому языку и физике.

14 ребят стали победителями, а 32 – призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 30 июня медали за особые успехи в учении II степени 142 выпускникам вручили глава Калуги Дмитрий Денисов, председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, министр образования Калужской области Александр Аникеев и начальник управления образования Калуги Ольга Лыткина. Педагоги были награждены благодарственными письмами.

«Вы блестяще завершили очень серьёзный этап своей жизни. Чтобы показать такие высокие результаты, вы приложили много сил, причём на протяжении всего процесса обучения. Вами гордятся не только родители и педагоги, но весь наш город. Все вы умные, грамотные, перспективные, у всех вас большое будущее. Уверен вы получите востребованные профессии, будете уверено идти по жизни и приносить пользу нашей стране. Поздравляю вас с окончанием школы и высокими наградами! Желаю успехов, быть настоящими патриотами и никогда не забывать родной город!», – обратился к выпускникам Юрий Моисеев.