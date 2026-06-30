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Общество

Деревня Хрустали зарастает борщевиком

Евгения Родионова
30.06, 17:30
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Во вторник, 30 июня, жительница Малоярославецкого района рассказала о проблеме с борщевиком в деревне Хрустали в комментариях в социальной сети.

По её словам, борщевик расросся на пересечении улиц Туникова и Малоярославецкой.

— Очень много борщевика на пересечении этих улиц, - пишет женщина. - Там склады какие-то, таблички с названием нет .

— По вопросу борщевика, до конца месяца состоится выезд для установления собственника, - комментирует ситуацию администрация Малоярославецкого района. - По результатам вернёмся с ответом.

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