Деревня Хрустали зарастает борщевиком

Во вторник, 30 июня, жительница Малоярославецкого района рассказала о проблеме с борщевиком в деревне Хрустали в комментариях в социальной сети.

По её словам, борщевик расросся на пересечении улиц Туникова и Малоярославецкой.

— Очень много борщевика на пересечении этих улиц, - пишет женщина. - Там склады какие-то, таблички с названием нет .

— По вопросу борщевика, до конца месяца состоится выезд для установления собственника, - комментирует ситуацию администрация Малоярославецкого района. - По результатам вернёмся с ответом.