Калужанка попалась на фиктивной регистрации мигрантов

В Козельске полицейские раскрыли схему незаконной прописки мигрантов. Местная 51-летняя жительница регистрировала у себя в доме иностранных граждан, хотя по факту они там не жили.

За свои услуги женщина не брала деньги, а получала бартер - иностранцы помогали ей делать ремонт. Стражи порядка уже доказали шесть таких эпизодов.

Теперь на женщину завели уголовное дело. За фиктивную регистрацию ей грозит до трех лет колонии.