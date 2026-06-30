Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанка попалась на фиктивной регистрации мигрантов
Общество

Калужанка попалась на фиктивной регистрации мигрантов

Дмитрий Ивьев
30.06, 16:49
0 339
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Козельске полицейские раскрыли схему незаконной прописки мигрантов. Местная 51-летняя жительница регистрировала у себя в доме иностранных граждан, хотя по факту они там не жили.

За свои услуги женщина не брала деньги, а получала бартер - иностранцы помогали ей делать ремонт. Стражи порядка уже доказали шесть таких эпизодов.

Теперь на женщину завели уголовное дело. За фиктивную регистрацию ей грозит до трех лет колонии.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxMQ1VMUEkzSGNVcnVpVUV6dEpkV3c9PSIsInZhbHVlIjoieGZkUlVrUFNRU1ZKWk03NVZFQkRrV3FMR3Q2VENmbXQvUDBuZWE1UDErbFZoRnRydk9vUlZMTkxBRFM3czNBNGh0M2hiclM3STY5NFgzSTFWSlh6eHZyRzAzMTNBVVlDeGRtcXJqREFYNHl2WG9HN0hPdDluYU5QZnZPdEdCVXJOL201bkQ3cjJNdVA4Tm1yMS9IYU0wWmMwc3F4b2FVR05yTC9tSWZxbGdFcWlLaE4rZjBZS1dwM1hEd1B0cTdHSGpuVHVwcVlJVHZVbk1RRjZOc21zWS9Fd3d5TG4rUU9IUkh4ODIvNDFYWXh6eWlFKzFUd3lsQXBWOGY0QVRIL0hFZVVLdW90R2o0anN2eVV4ZUhqc3FiQzllSnd3eTQwSzc4RWZKbWhMTjlNWWdBZFVjMExxOVA1c2JLQWlDTTFhcE53ZUtKMXorVGlaVExtaHpCYWlrRlZIeTNNOWlHV2VaNHBpcng3djUrZjBaNWt1TGJTd055TDZ5a0RvU21GcThyVCtBNnN6WUNNYjRBUzBoT0J3NHowWGVTZzFIdGM1RFV4M3I5K3pjeVQ5UVNXMlZQMXlhQ2phTnliL25HQiIsIm1hYyI6IjA0ZjYzNGM5YTVmMjVlMjJiNWEyYjFmMzg4ZmQxODg1NzUzZjZiMzMwYjVlYTQ0ZTNkNjdiYjkzZjIwZWVmYmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IngwbWgyalBhVGNxSnhxMisxUHhrZlE9PSIsInZhbHVlIjoiaGJuM09DUlYzUXNYcFh1OFlyY1JFTHFxQ0orRzlRdlRXWkl6aTc4UGk1TktpZkJFUHNWNm5DdlkvbXpDRm9BQVBIcFBISEpXNXFiTTNBNUFkcDd4ckxPMjBuMWNJR3A0dFV3OWorcnlhbWVGTnAwc1pISDFRQ0xPYnVZSUJ1eTNIV2l5cXJjZWFFZk43eUlrRTZlNjhNTmZ1ZGJGL3JrWHBkejNOMmVBOXp0OGVqaEhIWW1MaUlUV0twY3FLSUpjQmgyOWtxRDg0Q013T1hhcWdqY0FVcHN0VEFmV1ZudXhOTWVBeGtNN0hFSHBGK2RKSDdWZkJPaW4yRGU3eGZZK2hZVEFKRVB5ZHFTb0xhZzRCWkhhYnVIME5FVVFzNlBHZ3NRdTBBeVYrd2paM0grZXZ3cnl2VmxYS3NMTkcvRXB0UkxjM2E3NlhJakhGTUtvemNjWjVNeXBCelZLbWpNelhHcmoyV0lBbjBFdlIza0x1ZkIxdExuaU0vcm93RS9TQzc1bDNTbHpxVmxDRTlka2J3c3lCdmVLazU3N0dqeFBsRW5vTzhVR3hJdnFzUVRObktHY2UrVkFWNkN2L3h3Mnp2eGo5ZzV4cHdiUHVqRTFQRE95VWpFVExHZEVjMVUzSUVvRzdTOVlzWjFNbENkZThUZHJMc2JVUE1ncjVWK0R3cnNGK09iWHJocGRTOVZBd2dQN3dtQlhTVHpuaFR6Y3FhYmZRVmxiZFF4b05GTCt1ZjA2Vzh1STRmOTFxRGNVOWZXYkMxM0J0SDNTMU1zcE42VHFnMHdRV2FPbVNsZ1huNnY2akorcStnZ0tRNDF4dFZCQno1TlQ3UitMWlJpQSIsIm1hYyI6IjcyYjdkN2MyNTIyZGQ3MzY4YjBhMDA2YjkxZWQ0MDZiZjRmYjVlMDE5NjIxMDIyYWQ4M2Q0MWE3OGM5ODc5M2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+