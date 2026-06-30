На каникулах. Как защитить смартфон летом, рассказали калужанам эксперты МТС

Фото: МТС.

Современная реальность такова, что мы не расстаемся с телефоном ни на минуту. Поэтому в ближайшие два месяца наши гаджеты, как и нас, ждут прогулки под солнцем, путешествия, в том числе и на водоемы. Цифровой друг всегда требует бережного отношения, но летом — особенно.

Ему тоже жарко

Высокая температура не делает использование гаджета опасным, однако соблюдение простых правил поможет сохранить производительность и продлить срок службы аккумулятора даже в +30. Смартфон хоть и неживой, но тоже может легко получить тепловой удар. Поэтому не стоит надолго оставлять устройство под прямыми солнечными лучами или ставить на зарядку. Особенно стоит быть осторожным с привычкой оставлять телефон в автомобиле у лобового стекла: перегрев может наступить в считанные минуты, ведь устройство буквально поджаривается на солнышке. Также не стоит выполнять ресурсоемкие задачи на открытом воздухе и лучше пользоваться девайсом в тени (кстати, этот совет будет полезен и вам).

В случае перегрева нельзя охлаждать телефон в холодильнике или холодной воде. Из-за резкого перепада температур внутри смартфона образуется конденсат, что может привести к выходу гаджета из строя. Безопаснее дать ему остыть естественным образом: отключить устройство от зарядки и переключить в режим полета, поместив в прохладное затененное место. И останется только немного потерпеть.

Развеем миф: чехлы не нагревают гаджет, а лишь тормозят его охлаждение. Но в пиковых нагрузках чехол будет отягчающим обстоятельством.

Водные процедуры

Около водоема можно легко расслабиться и случайно организовать нежелательные водные процедуры гаджету. Разбираемся, как реанимировать аппарат в таком случае.

Есть вещи, которые категорически запрещено делать, если ваш телефон упал в воду, иначе восстановить работоспособность устройства точно не удастся. Основное: нельзя включать телефон (это грозит коротким замыканием). По той же причине не следует ставить промокший гаджет на зарядку.

Не используйте фен: поток воздуха только разгонит воду по аппарату, а чрезмерный нагрев может повредить устройство. Холодной струей можно подсушить гаджет только в самом конце. Сушить телефон в микроволновке — тоже плохая идея, он окончательно выйдет из строя.

Так что же делать? На первом этапе просушить. Устройство нужно положить на сухую поверхность и снять чехол. Выключить телефон, если он включен. Если аккумулятор съемный, то выньте и оставьте сушиться как минимум на 48 часов. SIM-карту, карту памяти тоже необходимо достать и оставить на сутки для просушки.

Далее можно просто оставить телефон на несколько суток для просушки. Смартфон — практически замкнутая емкость, пары воды оттуда будут выходить медленно. Чтобы быстро привести гаджет в порядок, лучше всего обратиться в сервис, специалисты которого смогут раскрыть гаджет, чтобы упростить воде путь наружу, а заодно, где можно, воду уберут механически.

Не исключена такая ситуация, когда ваш цифровой друг спасен и вроде бы работает, но вскоре начинаются проблемы. Все дело в том, что в плате аппарата довольно тонкие контакты, после попадания воды ток продолжает по ним проходить, но вскоре контакты из-за воды окисляются, разрушаются, и телефон перестаёт работать. Например, на экране начнут появляться различные дефекты. Это могут быть белые или желтые пятна, полосы, свечение отдельных пикселей, пропадает чувствительность сенсора

Если вы сделали всё, что могли, но телефон так и не работает, на дисплее пятна и полосы, а разобрать его в домашних условиях невозможно, выход один — идите в сервис.

Мошенники не отдыхают

Если у вас лето и расслабленное состояние, то у мошенников нет каникул. Популярная сезонная схема – звонки и сообщения от транспортных компаний с предложением купить билет по низкой цене. Также актуальны и старые схемы со стандартными звонками от поддельных банков. Но, способ обезопасить себя есть. Например, у МТС с этим легко справляются технологии на базе искусственного интеллекта для комфортного общения голосом VoiceTech. «Секретарь» — ответит на звонок, если вы не взяли трубку, узнает цель звонка и пришлёт запись разговора, а «Защитник» изначально заблокирует нежелательного собеседника.