Половина калужан регулярно задерживается на работе

Согласно исследованию сервиса SuperJob, каждый второй трудоустроенный житель Калуги регулярно работает сверхурочно. Только трое из десяти опрошенных укладываются в установленную норму рабочего времени.

Чаще всего переработки добавляют от 11 до 25 процентов к обычному рабочему времени. В среднем же калужане задерживаются на работе примерно на четверть больше положенного — переработки увеличивают их месяц на 26 процентов.

Исследование показало интересную закономерность: чем старше сотрудники, тем реже они задерживаются. Среди молодежи до 35 лет о сверхурочной работе рассказали 54 процента, а среди людей старше 45 лет — только 47 процентов.

Зарплата тоже влияет на готовность задерживаться на работе. Чем выше доход, тем чаще сотрудники остаются после окончания рабочего дня. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, перерабатывают 46 процентов, а среди получающих от 150 тысяч — уже 59 процентов.

Среди профессий чаще всего задерживаются на работе курьеры, водители и складские работники. Реже всего остаются сверхурочно операторы колл-центров, программисты, секретари и дизайнеры. А больше всего сверхурочных часов приходится на медсестер, администраторов, курьеров, врачей и воспитателей.