II бизнес-форум в Калуге побил рекорды по качеству и количеству деловых контактов

Фора-Банк выступил организатором II Межрегионального управленческого бизнес-форума в Калуге.

Фора-Банк второй год подряд совместно с Торгово-промышленной палатой Калужской области выступил организатором масштабного делового события — II Межрегионального управленческого бизнес-форума «Бизнес-стратегии 2026: Фокус на межрегиональную кооперацию», который состоялся 25 июня 2026 года в г. Калуге. Форум собрал более 400 участников из Калужской, Московской, Рязанской, Тульской и Орловской областей — представителей власти, предпринимательского и экспертного сообществ.

Ключевой целью форума стало укрепление межрегионального делового взаимодействия и развитие кооперационных связей для устойчивого экономического роста. В центре обсуждения — национальные проекты, экономические приоритеты, стратегии инвестирования, внедрение инноваций и практики эффективной межрегиональной кооперации и развития в регионах присутствия.

Главным событием пленарной сессии «Эффективная бизнес-кооперация и устойчивое экономическое развитие» стало выступление губернатора Калужской области Владислава Шапши. Глава региона ответил на вопросы предпринимателей и отметил динамику развития области: по итогам 2025 года индекс промышленного производства превысил 115% — первое место в Центральном федеральном округе и третье в стране. Калужская область заняла четвертое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

В пленарной сессии также выступили:

Марина Владимировна Изюмова , Управляющий Отделением по Калужской области Главного управления Банка России по ЦФО, с темой «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики»;

, Управляющий Отделением по Калужской области Главного управления Банка России по ЦФО, с темой «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики»; Людмила Анатольевна Козлова , Президент ТПП Рязанской области, с темой внедрения в своем регионе проекта «Цифровой помощник ТПП Рязанской области».

, Президент ТПП Рязанской области, с темой внедрения в своем регионе проекта «Цифровой помощник ТПП Рязанской области». Сергей Витальевич Балакин , Председатель Правления АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), с темой «Финансовая грамотность руководителя как критическая уязвимость для бизнеса»;

, Председатель Правления АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), с темой «Финансовая грамотность руководителя как критическая уязвимость для бизнеса»; Рахман Шах Магомедович Янсуков, Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ», с темой «Бизнес-патриотизм как фундаментальная основа эффективного партнерства предприятий из различных регионов Российской Федерации».

Модератором форума выступила президент ТПП Калужской области Виолетта Комиссарова.

Центральным событием форума стало подписание соглашения о сотрудничестве в сфере межрегиональной кооперации между ТПП Калужской области и филиалом Фора-Банка в г. Калуга. Соглашение закрепило стратегический союз организаций, который уже второй год подряд успешно реализует масштабные бизнес-форумы.

«На сегодняшний день межрегиональная кооперация — это тренд многих мероприятий, вообще развития бизнеса», — сказал Вячеслав Агеев, управляющий филиалом Фора-Банка в г. Калуге. — «Мы увидели, что более глобально наше сотрудничество с ТПП будет полезно. Будут организованы другие мероприятия, на которых бизнес живым образом может поддерживать диалог и с властью, и с бизнесом других регионов».

В рамках форума также состоялись панельные дискуссии и выступления на актуальные для ведения бизнеса в современных реалиях темы. Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский принял участие в панельной дискуссии «Инвестиции, инновации и перспективы в секторе реальной экономики», были предложены инструменты поддержки бизнеса, доступные в 2026 году. Дмитрий Львович Орлов, Заместитель Председателя Правления Фора-Банка, выступил с темой «Антифрод 3.0: баланс между безопасностью и свободой бизнеса». Орлов является признанным экспертом банковской сферы по вопросам кибербезопасности и регулярно выступает в федеральных СМИ, комментируя актуальные вопросы финансовой безопасности. Среди других спикеров — депутат ГД ФС РФ Андрей Николаевич Свинцов, сооснователь Ассоциации «АВАНТИ» Алексей Сергеевич Никитин, генеральный директор АО «Агентство инновационного развития Калужской области» Павел Юрьевич Гранков, эксперт АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Игорь Юрьевич Ушенин.

Хедлайнером мероприятия стал известный ресторатор, основатель ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Константинович Миронов, выступивший с аналитической сессией «Ресторанный бизнес как индикатор экономической ситуации».

Важной частью форума стала «Мастерская бизнес-кейсов», на которой выступили руководители ведущих предприятий Калужского региона: Андрей Дмитриевич Петрунин (группа компаний Pandora), Дмитрий Александрович Карасев (ООО «МПК-Сталь»), Ян Валентинович Килис (группа компаний «СК групп»), Андрей Павлович Слепушкин (ООО АГК, компания по перезапуску бывшего завода Volkswagen в Калуге).

В рамках форума прошла кооперационная сессия «Межрегиональное партнерство» и биржа контактов производственных предприятий. Участники получили уникальную возможность презентовать свои компании и принять участие в целевых переговорах с потенциальными заказчиками и поставщиками. Биржа контактов собрала 30 предприятий Калужской области и около 20 из Московской, Рязанской, Тульской и Орловской областей. По обратной связи от участников, количество полученных деловых контактов на одну компанию доходило до четырнадцати.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что II Межрегиональный управленческий бизнес-форум «Бизнес-стратегии 2026» не просто оправдал, но и превзошёл ожидания участников, став ярким примером того, как синергия бизнеса, власти и финансовых институтов превращает идеи межрегиональной кооперации в реальные инструменты роста. Главный результат форума — это живая, действующая сеть партнёрских связей, охватившая пять регионов и подтверждённая многочисленными положительными отзывами о релевантности переговоров и достигнутых договорённостях. Столь масштабное событие, объединившее пленарные дискуссии с топ-спикерами, практические кейсы и результативную биржу контактов, стало возможным исключительно благодаря безупречной организации со стороны Фора-Банка и ТПП Калужской области. Именно такой уровень профессионализма и глубокая вовлечённость в развитие межрегионального диалога закладывают прочный фундамент для устойчивого экономического роста и открывают новые горизонты для совместных проектов в регионах присутствия.

С адресами и режимом работы подразделений банка можно ознакомиться здесь.

Контакты Единого информационно-консультационного центра АКБ «ФОРА-БАНК» (АО):

Телефон: 8 (800) 100-98-89 (звонок по России бесплатный).

VK: http://vk.com/forabank

Благодарим за выбор АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)!