В Медыни отключат радио и телевидение
С 30 июня по 3 июля планируется проводить работы по восстановлению антикоррозийного покрытия передающего оборудования.
Из-за этого для зрителей и слушателей временно могут быть недоступны телеканалы первого и второго мультиплекса, «Ника ТВ», «Радио и «Ника FM» - 101,4.
- Продолжительность отключения составит не более шести часов в сутки, - говорится в комментарии властей.
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