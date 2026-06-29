В Медыни отключат радио и телевидение

С 30 июня по 3 июля планируется проводить работы по восстановлению антикоррозийного покрытия передающего оборудования.

Из-за этого для зрителей и слушателей временно могут быть недоступны телеканалы первого и второго мультиплекса, «Ника ТВ», «Радио и «Ника FM» - 101,4.

- Продолжительность отключения составит не более шести часов в сутки, - говорится в комментарии властей.