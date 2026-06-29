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Общество

В Медыни отключат радио и телевидение

Дмитрий Ивьев
29.06, 16:09
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С 30 июня по 3 июля планируется проводить работы по восстановлению антикоррозийного покрытия передающего оборудования.

Из-за этого для зрителей и слушателей временно могут быть недоступны телеканалы первого и второго мультиплекса, «Ника ТВ», «Радио и «Ника FM» - 101,4.

- Продолжительность отключения составит не более шести часов в сутки, - говорится в комментарии властей.

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