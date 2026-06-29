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Общество

В Калуге хирурги удалили две опухоли за одну операцию

Дмитрий Ивьев
29.06, 15:07
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Мужчина поступил в областной онкологический диспансер для обследования, в ходе которого медики обнаружили у него редкое и сложное сочетание заболеваний. Одна злокачественная опухоль поразила желудок и успела прорасти в печень и поджелудочную железу, а вторая находилась в толстой кишке, рассказали 29 июня в Минздраве.

Врачи приняли решение действовать поэтапно. Сначала пациент прошел курс химиотерапии, чтобы остановить рост новообразований и подготовить организм к серьезному вмешательству.

После этого хирурги провели масштабную операцию, которая длилась три с половиной часа. За одно вмешательство медицинская бригада удалила желудок, пораженные участки печени и поджелудочной железы, а также избавила мужчину от опухоли в кишечнике. Такой подход спас пациента от необходимости переносить несколько тяжелых наркозов и проходить долгую реабилитацию после каждой отдельной операции.

Сейчас мужчина продолжает лечение и восстанавливается под присмотром специалистов.

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