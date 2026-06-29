Юрий Моисеев поздравил выпускников

Вручены дипломы выпускникам Калужского филиала МСХА имени К.А. Тимирязева. Стены академии покидают 134 студента очной формы обучения – будущие агрономы, агроинженеры, экономисты, ветеринары, зоотехники и садоводы. Также в этом году состоялся первый выпуск студентов среднего профобразования по специальности «садово-парковая архитектура и ландшафтное строительство» и студентов-заочников по специальности «агроинженерия». Выпуск 2026 года уже 35-й в истории филиала, которому в этом году исполняется 40 лет.

Поздравил выпускников «Тимирязевки» председатель Думы Калуги Юрий Моисеев:

«Вы завершили серьёзный курс обучения, получили огромный объём знаний и навыков, а также востребованные профессии, которые позволят вам найти своё место в жизни, реализовать таланты и способности. Труд работников сельского хозяйства очень важен и почётен, сейчас перед ними стоит задача не только накормить нашу страну, но и обеспечить её продовольственную безопасность. Желаю вам быть достойными гражданами нашей страны, трудиться на благо России и родного калужского края, продолжать славные традиции своих предшественников!»