Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области заметно выросла заболеваемость ОРВИ
Общество

В Калужской области заметно выросла заболеваемость ОРВИ

Дмитрий Ивьев
29.06, 11:50
0 120
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

За неделю, с 22 по 28 июня, к врачам обратились 2824 человека, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Темп роста заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 22,2%.

Эпидемический порог превышен на 2% в целом и на 53,4% - у взрослых.

В стационары области госпитализированы 14 человек.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
здравоохранение
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJ6Szd0UWIxUW5IWjVhWkVqTnZQckE9PSIsInZhbHVlIjoiOHhOT0dJeGdlYnBZeHo4cUNRWU43d3JxLzd2eVUwRmlLVlVWVzMrY0V3T2R0VDBzaVR4N2NUUStFL1g2TnIxTlZWeC9CT1BzUnlsNXB5Z3pRZTZGNEk4S20wRmFMYy95TmxSSXlwVkhyaE1WbysvOG5rVWgraFlvZE4zVGhNMTkyRFB1ZER5ZWZwb21BV0dWTGlHQXR0Z2h2WUlqQklnSDJ3dmRuUWlQa2xpazlvTDc3QWVhN01oNXFXTklQSHZzTjdtZm1LQ3BucXVPeTlEY3lWOTQwQlFlYkhzQ3NIcWdIZlBSeHZtUmpEUm9TWEUvbUdIV2cyVHlIT21ETHAyVmNqVWcyUUgvMUZKWEF4ZytzVXVGa3gyRGIrZVViRkJpbmZpcEMxSnV5c0VtWTJGQ3g1U2s0dTN4MFEvR2pEVTVacHIxbmJwRjc0aURLTzR6Q1ZhNHdYNVovWXNHVWY2YjJVUjdIaU9PWmYyVEYzcUN1VVc4eUhjYU1acXkwM2hYZ0t0Mmgvc0piKytkZlJVWktNT0tFTk9QWXdmdTFCZ2hjc25UOW51LzJxOFIyczJ2V0RHckhRRkJUencrMGxBYiIsIm1hYyI6IjI2M2EyNmNiMjdjODE4NTFmZmY1MmE2NjUxZmRkZDA3NTAzZTZkZmE1YWM1MzkwMDUyNmQzMDUxYmRiZjZmMWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJvaEpJeWI3R1VldDJHT3U0bTVnSmc9PSIsInZhbHVlIjoic1VhVElpZ2hackpkN01STWFzYU1mbWVUdGFYR1FZN3BSUkVSVUEzMEZxL21PVUtlNFllVEFlZGo2RGphN2JWVHFrYkR6a0hNRGxOUy9LWlBaaVg5cDNwa1dqRk1UQ2ZVOW4ybHQybGxRWWMvUmF3a3NlR1UxZ1c1NlptMDBJbmhIbkIxMHcwaWFWRDh6Q2tXZjAxd2R0S2NzanUrNmtIblV1V1JsOXRZcmhiQ3c4aEpOSjFWSEY5eG9KS1pLRzFEMmduT0xCK3BUbW5Jcnk1V25ucjVZa2Yzb0tMOUhndXg0VFh6RFNFcmhYWC96Q216Q25qbTFRZ3F3blZCVkJ5V3lsNTl5REhXbTVsOG5ST2N3N1JGR1Y5K0xTaFVyRWhVTmVHaDhVaHYwc0xCa2h5a0FuSnJvcHk5OVc5SDl1aEtzaGlwOFE2NlJrR1BxRTZ3NDZJQld4ZmQzSWhRdWFRYzRNR0FBWGt5ZENUbS9UNmI5a2JkUEh0RGJqZXl6YnpUemptVEJxdmZpQW1pL3krSzRaQVlWTWQ0YmJyaE1rZlRlVm5hWjlKWlVHb29WWmNXdG5uSTJ1NmM2TzhLZjhuV2w1SVpJQVBBdmJsajZMTGNxRURXYnA4Qk5pZWc2dUg4djBOTUZnZmxlRXJpZ1U1Mk9GRGc0UEdvVklEc3d2ZE5ueHdubjB2djlMc2R6L3lKRWVTZm5LZ1JaeWd2TGVBVnlxVjlCZGRnZENNYnE1NlovNDhjRXJ5bldWbTlmR2VNOXJPa2NpT3lGWTRvbmRTekxQMnFNSHpSNkttWlQzQTN6dGdaeHlBc1VKTzZQL2JYZStXbVpnWGluRGVxakpMNiIsIm1hYyI6ImZhMWQzMDM2MGRmOTYyNTU5ZDI5MmUzZGVkYjk2YjAxY2JmODUxMDY5YWU0YjQ0NWMyOTAwYjllZGZkODhmMWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+