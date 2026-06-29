В Калужской области заметно выросла заболеваемость ОРВИ
За неделю, с 22 по 28 июня, к врачам обратились 2824 человека, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Темп роста заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 22,2%.
Эпидемический порог превышен на 2% в целом и на 53,4% - у взрослых.
В стационары области госпитализированы 14 человек.
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