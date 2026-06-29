В Калуге назвали места для купания с чистой водой
В понедельник, 29 июня, Роспотребнадзор опубликовал свежие данные о состоянии водоемов.
Вода соответствует санитарным нормам в восьми местах:
- река Песочня,
- с. Воскресенское,
- д. Андреевское, Андреевский карьер,
- Рождественские пруды,
- Сероводородные озера,
- пруд в д. Нижняя Вырка,
- Мостовский карьер (оз. Угорское),
- р. Угра, отмель в районе дороги Калуга – Воротынск.
А вот в Оке, Яченском водохранилище, Резвани и Верхней Вырке купаться Роспотребнадзор не рекомендует.
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