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Новость дня Общество

В Калуге назвали места для купания с чистой водой

Дмитрий Ивьев
29.06, 12:28
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В понедельник, 29 июня, Роспотребнадзор опубликовал свежие данные о состоянии водоемов.

Вода соответствует санитарным нормам в восьми местах:

  • река Песочня,
  • с. Воскресенское,
  • д. Андреевское, Андреевский карьер,
  • Рождественские пруды,
  • Сероводородные озера,
  • пруд в д. Нижняя Вырка,
  • Мостовский карьер (оз. Угорское),
  • р. Угра, отмель в районе дороги Калуга – Воротынск.

А вот в Оке, Яченском водохранилище, Резвани и Верхней Вырке купаться Роспотребнадзор не рекомендует.

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