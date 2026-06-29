В Малоярославце отец отдал ребенку 250 тысяч, чтобы вернуть себе водительские права
Мужчина задолжал своему 12-летнему сыну алименты, сообщили 29 июня судебные приставы.
Передавал деньги на содержание ребенка отец нерегулярно и не в полном объеме, из-за чего и накопилась такая крупная сумма. Судебные приставы уже пытались призвать его к порядку. В конце прошлого года мужчину даже наказывали обязательными работами за неуплату, но это не помогло.
Тогда в приставы временно запретили должнику садиться за руль. Лишение возможности водить машину подействовало на мужчину моментально. Чтобы вернуть себе водительское удостоверение, он быстро нашел нужную сумму и полностью закрыл долг.
Сейчас с отца сняты все ограничения.
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