В Малоярославце отец отдал ребенку 250 тысяч, чтобы вернуть себе водительские права

Мужчина задолжал своему 12-летнему сыну алименты, сообщили 29 июня судебные приставы.

Передавал деньги на содержание ребенка отец нерегулярно и не в полном объеме, из-за чего и накопилась такая крупная сумма. Судебные приставы уже пытались призвать его к порядку. В конце прошлого года мужчину даже наказывали обязательными работами за неуплату, но это не помогло.

Тогда в приставы временно запретили должнику садиться за руль. Лишение возможности водить машину подействовало на мужчину моментально. Чтобы вернуть себе водительское удостоверение, он быстро нашел нужную сумму и полностью закрыл долг.

Сейчас с отца сняты все ограничения.