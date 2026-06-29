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Общество

На борьбу с диабетом в Калужской области выделили 45,1 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
29.06, 09:00
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В текущем году на реализацию программы по борьбе с сахарным диабетом в областном бюджете предусмотрено в общей сложности 45,1 миллиона рублей, рассказала заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

В эту сумму входят также средства федерального бюджета - 43,3 миллиона рублей.

Это финансирование предусмотрено для обеспечения детей с сахарным диабетом 1 типа и беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы.  Также эти средства пойдут на оснащение центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом.

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