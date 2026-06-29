На борьбу с диабетом в Калужской области выделили 45,1 миллиона рублей

В текущем году на реализацию программы по борьбе с сахарным диабетом в областном бюджете предусмотрено в общей сложности 45,1 миллиона рублей, рассказала заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

В эту сумму входят также средства федерального бюджета - 43,3 миллиона рублей.

Это финансирование предусмотрено для обеспечения детей с сахарным диабетом 1 типа и беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. Также эти средства пойдут на оснащение центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом.