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Общество

В Калужской области займутся консервацией старинного храма

Дмитрий Ивьев
29.06, 11:23
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Церковь Иоанна Богослова в селе Федоровское Жуковского района построена в 1718 году.

Закрыли храм в 1960-е годы. В Калужском художественном музее хранятся 13 старинных икон из этого храма.

Как рассказали 29 июня в Управлении по охране объектов культурного наследия региона, будут выполнены следующие работы:

  • разборка существующей временной кровли,
  • погрузка вывоз мусора,
  • разборка вручную обрушенных и слабо держащихся фрагментов стен, сводов, архитектурного декора для будущего складирования во внутреннем контуре объекта,
  • расчистка кирпичной кладки от биопоражений, антисептирование, обессоливание,
  • расчистка от самосевной растительности,
  • устройство неинвентарных деревянных лесов,
  • устройство технологической кровли: несущий каркас, покрытие,
  • устройство каркаса из брусьев перед фасадами здания для опирания временной кровли,
  • установка временных поддерживающих лесов опалубки под поврежденные своды,
  • усиление каменной кладки укреплением и перекладкой,
  • перекладка поврежденной кладки под опорами несущих конструкций перекрытий, перемычек, стропил,
  • молниезащита.

Завершатся работы уже в этом году.

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