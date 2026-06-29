В Калужской области займутся консервацией старинного храма
Церковь Иоанна Богослова в селе Федоровское Жуковского района построена в 1718 году.
Закрыли храм в 1960-е годы. В Калужском художественном музее хранятся 13 старинных икон из этого храма.
Как рассказали 29 июня в Управлении по охране объектов культурного наследия региона, будут выполнены следующие работы:
- разборка существующей временной кровли,
- погрузка вывоз мусора,
- разборка вручную обрушенных и слабо держащихся фрагментов стен, сводов, архитектурного декора для будущего складирования во внутреннем контуре объекта,
- расчистка кирпичной кладки от биопоражений, антисептирование, обессоливание,
- расчистка от самосевной растительности,
- устройство неинвентарных деревянных лесов,
- устройство технологической кровли: несущий каркас, покрытие,
- устройство каркаса из брусьев перед фасадами здания для опирания временной кровли,
- установка временных поддерживающих лесов опалубки под поврежденные своды,
- усиление каменной кладки укреплением и перекладкой,
- перекладка поврежденной кладки под опорами несущих конструкций перекрытий, перемычек, стропил,
- молниезащита.
Завершатся работы уже в этом году.
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