В Калужской области займутся консервацией старинного храма

Церковь Иоанна Богослова в селе Федоровское Жуковского района построена в 1718 году.

Закрыли храм в 1960-е годы. В Калужском художественном музее хранятся 13 старинных икон из этого храма.

Как рассказали 29 июня в Управлении по охране объектов культурного наследия региона, будут выполнены следующие работы:

разборка существующей временной кровли,

погрузка вывоз мусора,

разборка вручную обрушенных и слабо держащихся фрагментов стен, сводов, архитектурного декора для будущего складирования во внутреннем контуре объекта,

расчистка кирпичной кладки от биопоражений, антисептирование, обессоливание,

расчистка от самосевной растительности,

устройство неинвентарных деревянных лесов,

устройство технологической кровли: несущий каркас, покрытие,

устройство каркаса из брусьев перед фасадами здания для опирания временной кровли,

установка временных поддерживающих лесов опалубки под поврежденные своды,

усиление каменной кладки укреплением и перекладкой,

перекладка поврежденной кладки под опорами несущих конструкций перекрытий, перемычек, стропил,

молниезащита.

Завершатся работы уже в этом году.