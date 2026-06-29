В Ульяновском районе мужчина заплатит штраф за оскорбление знакомой
В понедельник, 29 июня, прокуратура Ульяновского района сообщила о привлечении к административной ответственности 59-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он высказал оскорбительные слова своей знакомой, унизив её честь и достоинство.
Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении. Мужчину привлекли к ответственности и оштрафовали на три тысячи рублей.
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