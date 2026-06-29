Калужане рассказали, каких профессий боятся для своих детей

Сервис SuperJob опросил родителей из Калуги и выяснил, кем они точно не хотели бы видеть своих детей. Оказалось, что главным карьерным кошмаром для калужан стала профессия дворника. Так ответили десять процентов участников опроса.

На втором месте оказались обычные рабочие специальности, их выбрали восемь процентов опрошенных. Замыкают тройку самых нежеланных профессий полицейские и чиновники, за которых проголосовали по шесть процентов родителей.

Исследователи также заметили разницу в страхах у мам и пап. Отцы больше всего не хотят, чтобы их дети становились чиновниками, полицейскими или водителями. Матерей же сильнее пугает перспектива того, что ребенок будет вынужден трудиться разнорабочим, уборщиком, продавцом или бухгалтером.

В список нежелательных профессий также попали учителя, воспитатели, военные, уборщики и продавцы. Интересно, что некоторые калужане искренне предостерегают своих детей даже от работы врачом, менеджером или блогером. При этом каждый седьмой родитель заявил, что готов поддержать любой профессиональный выбор своего ребенка, каким бы он ни оказался.