В Тарусе пройдет «Сказка на Купалу»: Т2 позаботился о связи и комфорте гостей

Т2, российский оператор мобильной связи, выступил партнером атмосферного этно-праздника «Сказка на Купалу», который состоится 4 июля под руководством Гедеминаса Таранды. Чтобы гости могли оставаться на связи даже в часы пиковой нагрузки, компания улучшила качество связи как в самой Тарусе, так и непосредственно на площадке фестиваля. Для всех посетителей будет работать зона T2 со сладкими угощениями, а тем, кто захочет стать абонентом оператора, предложат специальные выгодные тарифы.

Т2 помогает своим абонентам открывать новые форматы досуга и получать яркие впечатления от отдыха. Праздничное шоу развернется в живописном парке отеля Welna Eco Spa Resort в Тарусе. Гости смогут погрузиться в мир древних славянских традиций — с песнями, хороводами, огненными представлениями и живой музыкой — и стать частью настоящей летней сказки.

Для удобства отдыхающих оператор организует на мероприятии собственную зону отдыха: с мягкими пуфами, развлечениями для детей — огромной раскраской и воздушными шарами, сладкой ватой. А еще гости смогут подключить выгодные тарифы на особых условиях. В оформлении своей площадки Т2 сохранила фирменный почерк — узнаваемую «маджентовую» палитру и стремление удивлять абонентов.

Александр Чепа, технический директор калужского филиала Т2:

«Наша задача — быть не просто оператором связи, а компанией, которая поддерживает важные для жителей и гостей Калужской области события. В этом году перед фестивалем мы расширили покрытие сети в Тарусе, на территории праздника у отеля Welna Eco Spa Resort и на подъездных трассах. При этом работы по развитию сети в этом районе продолжатся. И, конечно, мы позаботились о том, чтобы вместе с надежной связью каждый гость получил максимум положительных эмоций».

Площадка T2 будет работать 4 июля с 16:00 до 23:00 на территории фестиваля «Сказка на Купалу».