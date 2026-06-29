«Боевое братство» отмечает юбилей

Калужскому областному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» исполнилось 25 лет, городское отделение отмечает 15-летний юбилей.

Региональное отделение было создано в 2001 году. Сегодня оно объединяет в своих рядах свыше 1100 человек, среди которых ветераны боевых действий, ветераны военной службы, МВД, внутренних войск, спецслужб, действующие представители силовых структур, члены семей погибших защитников Отечества, представители общественных и ветеранских организаций.

«За прошедшие четверть века была проделана огромная работа по патриотическому воспитанию молодого поколения и увековечению памяти павших защитников Отечества. Оказывалась помощь семьям погибших военных, ветеранам и инвалидам боевых действий. Сейчас члены «Боевого братства» активно участвуют в сборе и доставке гуманитарных грузов для бойцов СВО, более 40 наших товарищей принимали и принимают участие в спецоперации», – отметил руководитель регионального отделения «Боевого братства», депутат Думы Андрей Голубев.

Членам организации были вручены медали и почётные грамоты, творческие коллективы Городского досугового центра подготовили праздничный концерт. Руководители организации Юрий Жуков и Игорь Серегин были награждены почётным знаком Думы городского округа города Калуги.

«Боевое братство» сегодня это содружество людей, которые проводят огромную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, оказывают помощь ветеранам военных конфликтов, участникам СВО и их семьям. Значительный вклад организация вносит в дело сохранения памяти калужан, погибших в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. Сегодня ветераны стали нравственным ориентиром для молодежи. Всем, кто с честью несет звание члена «Боевое братство», желаю крепкого здоровья, благополучия и чтобы рядом всегда были те, на кого можно положиться!», – прокомментировал председатель Думы Юрий Моисеев.