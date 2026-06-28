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Общество

Свыше 270 тревожных вызовов отработала Росгвардия в регионе за неделю

Владимир Андреев
28.06, 18:10
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Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Калужской области подвели итоги дежурства за период с 22 по 27 июня.

За это время на пульты поступило более 270 сигналов с охраняемых объектов — на каждый из них оперативно выезжали группы задержания.

Кроме того, росгвардейцы 19 раз привлекались для обеспечения правопорядка по запросам из территориальных отделов МВД.

Всего за неделю стражи правопорядка пресекли около 40 административных нарушений.

Среди раскрытых эпизодов — попытка кражи в одном из обнинских супермаркетов. Там 20-летний местный житель попытался вынести продукты, минуя кассу, однако был задержан прибывшим нарядом и передан полицейским для составления протокола.

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