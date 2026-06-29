Калугу в понедельник ожидает дождливый день с умеренным теплом
В первый рабочий день недели, 29 июня, погода в Калуге порадует любителей прохлады, но может огорчить тех, кто планировал проводить время на улице.
По данным синоптиков, день обещает быть пасмурным и дождливым.
Температура воздуха днём составит около +22…+25 градусов, а ночью столбик термометра опустится до отметок +12…+17°C.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2–5 м/с . Атмосферное давление, по некоторым данным, будет пониженным и составит около 743 мм ртутного столба.
Синоптики рекомендуют калужанам не забывать зонты. Ожидаются небольшие дожди, а местами возможна даже гроза. Световой день будет долгим — солнце взойдёт в 4:02, а закат ожидается в 21:14.
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