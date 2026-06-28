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«Театральный поезд» прибыл в Калугу

Владимир Андреев
28.06, 15:28
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В воскресенье, 28 июня, на перроне вокзала «Калуга-1» состоялась торжественная встреча уникального передвижного культурного проекта.

«Театральный поезд», посвящённый полуторавековому юбилею Союза театральных деятелей России, добрался до Калуги в рамках своего масштабного путешествия по стране.

Состав отправился в путь 27 мая из Севастополя и следует по южной ветке.

Одновременно с запада, стартовав из Владивостока, движется его «близнец» — оба поезда встретятся в финале 30 июня на Киевском вокзале столицы, символически объединив театральные традиции разных регионов.

Инициатива реализуется при участии Министерства культуры, Президентского фонда культурных инициатив и РЖД.

Для Калуги это большая честь — принимать эстафету праздника. Уже сегодня стартовала насыщенная программа, рассчитанная на 28 и 29 июня.

Гостей ждут детские интерактивы на Театральной улице и в парке ТЮЗа, экскурсии за кулисы драмтеатра, а также постановки от трупп из Смоленска и Курска, которые прибыли прямо в составе поезда.

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