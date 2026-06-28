Майор в отставке из Калуги победил в чемпионате по IT-многоборью

Ветеран СВО Алексей Бычин вернулся из Рязани с победой: на всероссийском турнире по компьютерным дисциплинам он оказался сильнейшим в номинации, учреждённой специально для защитников.

В упорной борьбе с 45 соперниками — профессиональными айтишниками и военнослужащими — калужанин продемонстрировал блестящее владение современными технологиями.

За спиной Алексея — годы безупречной службы в органах, командование ротой и участие в боевых действиях на передовой. Он неоднократно рисковал жизнью, вывозя мирных жителей из опасных зон, и был отмечен государственными наградами.

Сегодня офицер активно интегрируется в гражданскую жизнь: проходит обучение по губернаторской программе, руководит спортивной школой, а недавно одержал победу в областном смотре-конкурсе профмастерства.

Его история — яркий пример того, как боевой опыт перерастает в трудовые достижения.