В Калуге на улице Кубяка горячую воду отключили за день до профилактики

По плану профилактические работы в системе горячего водоснабжения на этой улице должны были начаться в понедельник, 29 июня.

В воскресенье, 28 июня, услышав в трубах лишь легкое шипение, жители начали выяснять, почему им отключили воду раньше срока.

- Кубяка, опять нет воды, ну, сколько можно уже?! – написала в соцсети на странице губернатора Елена Кузнецова. - Ни холодной, ни горячей. Завтра отключают горячую воду на профилактику. Нам как вообще подготовиться к этому?

Сотрудники водоканала поспешили успокоить жителей, заявив, что все идет по плану.

- Сегодня проводим замену запорной арматуры, - объяснили в ГП Калугаоблводоканал. - Планируем завершить работы до конца дня, после чего восстановить подачу воды.