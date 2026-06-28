В Калуге на улице Кубяка горячую воду отключили за день до профилактики
По плану профилактические работы в системе горячего водоснабжения на этой улице должны были начаться в понедельник, 29 июня.
В воскресенье, 28 июня, услышав в трубах лишь легкое шипение, жители начали выяснять, почему им отключили воду раньше срока.
- Кубяка, опять нет воды, ну, сколько можно уже?! – написала в соцсети на странице губернатора Елена Кузнецова. - Ни холодной, ни горячей. Завтра отключают горячую воду на профилактику. Нам как вообще подготовиться к этому?
Сотрудники водоканала поспешили успокоить жителей, заявив, что все идет по плану.
- Сегодня проводим замену запорной арматуры, - объяснили в ГП Калугаоблводоканал. - Планируем завершить работы до конца дня, после чего восстановить подачу воды.
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