Калужский ветеран СВО поборется за победу в сварочном мастерстве

Уроженец Калужской области Сергей Жильцов прошёл отбор для участия в финале национального чемпионата «Абилимпикс».

Соревноваться он будет в номинации, связанной со сварочными технологиями, — этим ремеслом ветеран спецоперации владеет на профессиональном уровне ещё с довоенных лет.

Подготовка к ответственному этапу шла на площадке Людиновского техникума, где наставники делились с конкурсантом тонкостями работы с оборудованием.

Сам Сергей считает такие состязания важным мостиком для возвращения бойцов к гражданской жизни: они позволяют почувствовать свою востребованность и обрести новые ориентиры.

Напомним, что мужчина отправился в зону боевых действий осенью 2022-го и служил механиком-водителем бронетехники. Дома его ждали родные, а также сын, который по стопам отца тоже подписал контракт.

После возвращения поддержку ветерану оказали в региональном отделении фонда «Защитники Отечества»: помогли с документами, психологической помощью и даже организовали оздоровительную поездку в Беларусь для него и супруги.