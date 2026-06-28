Калужский ветеран СВО поборется за победу в сварочном мастерстве
Уроженец Калужской области Сергей Жильцов прошёл отбор для участия в финале национального чемпионата «Абилимпикс».
Соревноваться он будет в номинации, связанной со сварочными технологиями, — этим ремеслом ветеран спецоперации владеет на профессиональном уровне ещё с довоенных лет.
Подготовка к ответственному этапу шла на площадке Людиновского техникума, где наставники делились с конкурсантом тонкостями работы с оборудованием.
Сам Сергей считает такие состязания важным мостиком для возвращения бойцов к гражданской жизни: они позволяют почувствовать свою востребованность и обрести новые ориентиры.
Напомним, что мужчина отправился в зону боевых действий осенью 2022-го и служил механиком-водителем бронетехники. Дома его ждали родные, а также сын, который по стопам отца тоже подписал контракт.
После возвращения поддержку ветерану оказали в региональном отделении фонда «Защитники Отечества»: помогли с документами, психологической помощью и даже организовали оздоровительную поездку в Беларусь для него и супруги.
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