Мощность водоочистки вырастет вдвое: в Жуковском районе модернизируют очистные

В деревне Тростье полным ходом идут работы по обновлению системы водоотведения.

Как доложил региональный министр строительства Вячеслав Лежнин, специалисты ведут реконструкцию местных очистных сооружений, которые после ввода в строй смогут пропускать до 200 кубометров стоков ежесуточно.

Обновление инфраструктуры преследует две ключевые цели: снизить антропогенную нагрузку на природу и обеспечить более высокий стандарт отведения сточных вод.

Масштабный ремонт ведется при софинансировании из двух источников — средств федеральной казны и бюджета Калужской области.