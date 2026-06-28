Мощность водоочистки вырастет вдвое: в Жуковском районе модернизируют очистные
В деревне Тростье полным ходом идут работы по обновлению системы водоотведения.
Как доложил региональный министр строительства Вячеслав Лежнин, специалисты ведут реконструкцию местных очистных сооружений, которые после ввода в строй смогут пропускать до 200 кубометров стоков ежесуточно.
Обновление инфраструктуры преследует две ключевые цели: снизить антропогенную нагрузку на природу и обеспечить более высокий стандарт отведения сточных вод.
Масштабный ремонт ведется при софинансировании из двух источников — средств федеральной казны и бюджета Калужской области.
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