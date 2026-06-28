Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Мощность водоочистки вырастет вдвое: в Жуковском районе модернизируют очистные
Общество

Мощность водоочистки вырастет вдвое: в Жуковском районе модернизируют очистные

Владимир Андреев
28.06, 09:56
0 370
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В деревне Тростье полным ходом идут работы по обновлению системы водоотведения.

Как доложил региональный министр строительства Вячеслав Лежнин, специалисты ведут реконструкцию местных очистных сооружений, которые после ввода в строй смогут пропускать до 200 кубометров стоков ежесуточно.

Обновление инфраструктуры преследует две ключевые цели: снизить антропогенную нагрузку на природу и обеспечить более высокий стандарт отведения сточных вод.

Масштабный ремонт ведется при софинансировании из двух источников — средств федеральной казны и бюджета Калужской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdYU0lIZmgxZmI2ZFFBK0pyUUNvQlE9PSIsInZhbHVlIjoiTDh2V3k1blJXWkpiQ3RjWXZvdGphU1lVOThYWFlCR1V2dEtYN3NiZm9mZGxRd3BBRjBkSW1GOGhVY0ZyZG1kclp6dUxKR3VlUHcvTG9DRFY2VDNVaVlsOVZNdjRjQkdzM01sNVF0MWtQWkFIdVM4cWU1NkhGMGszZDVjb21YT2E3UTJlcVhhMmd5QmV5eWNpMXoyekhuTVRDTXhVMnVtM3cwUlo4TmlFQlhNbGs0eGxZcXhtT1NvK3cvdk1STXBnaHFGa2x3ZDFjTEp6UFJLMm1mMHc0bm5ybGsvVHNUWDZVTUxkaEZJM0tyd3MxWU1vNmNFVndRRkRYQVBENk9aTWYwUVFZTlFETUlsOXFZTUdmMkh0dmZ2YlZXZTl3YWo5Vk1mME1lbXowTEtjNzV6dzh5Y1FqTmM4SVl6ZWhmZFMwMmhLNnZ5WXhNMWVsVkkya3ZpMVFrSFlVMFBjMjErb3QxZzhTTEpvdEd5UnA1Rm4zZVBIV2VNZkUra3Nsa292YkJDWmRBNkhnUUh2eER5NTFrQTdiQWh3dGVHTTlDT1dibXdPRkM1RjBqbVFMNy9vZ3IrODNuV2p4VHRFSG9HeiIsIm1hYyI6IjJkMjI5MzFhNzg2MjY5NjE4OTFkNWU4MGQ5ZDMzNWE5M2EwMzAyYjBhMjA4YTEwMjYwZDlmMDY2ZTgxMWFmOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImowZlZET2lOVDhZT3hvYUg3bjQzUFE9PSIsInZhbHVlIjoiVmd0dUQ5WmpFVkNLaUI1WHlSbGF6bjdmTVQrSXR3aXFkNUpITEhES0U1Q2l3bVNTbnVETldpOXkyWXZ1MVBEWE5TMlRjSWJoQ2FqelM4VTFtT2ZQSWZpVXZSeDB2eWtGK1pheVR3T2lFS2J1SWVsSW9MVHY5WUVGeU85S0p4T3lxOWErRmR1ZXd2MjFEZW1Pa2QxTWFYa0Y0YTR2a3FrNGptamZrNERvTkd5UDMzVGM3aFFKcHlyaC9KaC9TVGJmai8wTDF5QTZOOWNMMWRKa2NlRTc4dCs0ZGM5aTNsbGZZUGpjWlpPNDF1YzB1ZGo5VTBsTGlHeEFVTVlKSWwwV3VQVkdiY3NlUEN6N25PNWJub1gyVVNCN0FMUVFMeWNTVllGUStTKzRVeHBzUGhTblVTS1BVR1NrTWNsWWg1TUJHdmIxUnlBaCthS0FobnhKcWJ3WCtLQ1NpeG9uN1o2NXJnbE9nbXF2WmRxQXRhbVRtNVZtVnRsR3FCeUJhb0FaNHBMdHdzaUEyVERsYnhFOTR4WFBoc2tBZDNkOTNPZlBJZlA0RktrUnFCWSt5TGh3N21uTDNTRWNkVW9hM2E2TUx3V01Ga1dTd3NSOFZLVVZacWJkRHVtd3ZsMVFQMVUxQTAzYjVUQWcwbG1nYmQ0d1Y4Yyt6SmtjL0QyYk5GREdUWWZTS2VaTnJSTi9BWFVzVXBLVTlreWF6K3FqR3RVY3drTGp5SlRMTWNwSnpKMnM2MStSRUpxNW1tbk45Q1VMcVF2aVk2cE93Um92TnQzSW9rQ3JxSWFhdkgxenFzb3NwUkpVZFJOeDVjWkxBejJLWjdQWGxDRmZ5Tk4xU3lQRSIsIm1hYyI6IjA5YmE2YTJjNzc3MzQ0MDQ3MGQ3N2MzNmJhOWRiNjQ2YWZiMjNiY2I2YjUxZWRhOGY4YTQzYjE0ODJjY2I0MmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+