Калужский ТЮЗ закрыл театральный сезон
В субботу вечером, 27 июня Калужский театр юного зрителя завершил 61 театральный сезон.
Примечательно, что впервые тюзовцы отметили окончание трудового года в новом здании. Так что, и об этом не раз говорили со сцены, по сути, это первый финал творческого года на новой современной сцене театра.
Представление с элементами театрального капустника шло более двух часов. До финала досидели не все пришедшие зрители, остались самые верные поклонники ТЮЗа.
Подробнее о том, как коллектив отметил закрытие сезона мы расскажем в ближайшее время.
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