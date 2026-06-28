Калужский ТЮЗ закрыл театральный сезон

В субботу вечером, 27 июня Калужский театр юного зрителя завершил 61 театральный сезон.

Примечательно, что впервые тюзовцы отметили окончание трудового года в новом здании. Так что, и об этом не раз говорили со сцены, по сути, это первый финал творческого года на новой современной сцене театра.

Представление с элементами театрального капустника шло более двух часов. До финала досидели не все пришедшие зрители, остались самые верные поклонники ТЮЗа.

Подробнее о том, как коллектив отметил закрытие сезона мы расскажем в ближайшее время.