Прокуратура добилась сноса незаконных построек на берегу реки в Дзержинском округе
Во время проверки выяснилось, что береговая полоса реки Веприка оказалась занята незаконными постройками.
Нарушители установили прямо у воды три сооружения и возвели забор, который перекрывал свободный доступ к реке. А это прямое нарушение закона — береговая полоса является территорией общего пользования, и каждый гражданин имеет право находиться там беспрепятственно.
Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать местные власти демонтировать самовольные постройки. Суд встал на сторону надзорного ведомства и удовлетворил иск в полном объёме.
После вступления решения суда в силу администрация округа организовала работы по сносу. Сейчас с берега реки убраны все три сооружения и забор. Доступ к воде снова открыт для всех желающих.
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