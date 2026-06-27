Прокуратура добилась сноса незаконных построек на берегу реки в Дзержинском округе

Калужская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения водного и земельного законодательства на территории Дзержинского округа.

Во время проверки выяснилось, что береговая полоса реки Веприка оказалась занята незаконными постройками.

Нарушители установили прямо у воды три сооружения и возвели забор, который перекрывал свободный доступ к реке. А это прямое нарушение закона — береговая полоса является территорией общего пользования, и каждый гражданин имеет право находиться там беспрепятственно.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать местные власти демонтировать самовольные постройки. Суд встал на сторону надзорного ведомства и удовлетворил иск в полном объёме.

После вступления решения суда в силу администрация округа организовала работы по сносу. Сейчас с берега реки убраны все три сооружения и забор. Доступ к воде снова открыт для всех желающих.