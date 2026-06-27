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Общество

В Юхновском округе вспомнили жертв авиакатастрофы 1969 года

В деревне Выползово Юхновского округа прошло памятное мероприятие, посвящённое годовщине одной из крупнейших авиакатастроф XX века.
Ольга Володина
27.06, 17:05
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Фото: УМВД России по Калужской области.
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Трагедия случилась в 1969 году, когда в небе над деревней столкнулись пассажирский и военный самолёты. Тогда погибли 120 человек, 96 из которых — десантники.

На мемориальном комплексе собрались гвардейцы 108-го парашютно-десантного полка, родственники погибших, а также сотрудники МОМВД России «Юхновский» во главе с начальником отдела и председатель общественного совета. Почтить память пришли и местные жители, для которых эта трагедия — часть истории их малой родины.

Участники церемонии возложили цветы к мемориалу и почтили погибших минутой молчания. После официальной части собравшиеся ещё долго не расходились — общались, вспоминали события тех лет и обменивались воспоминаниями.

Ежегодные памятные мероприятия в канун даты трагедии уже много лет остаются важной традицией для Юхновского округа. Они напоминают о цене мира и о том, как важно хранить память о погибших — и военных десантниках, и мирных пассажирах, чьи жизни оборвались в тот роковой день.

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