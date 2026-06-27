Калужанин вернулся из украинского плена

На белорусско-украинской границе 26 июня состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной.

Фото: уполномоченный по правам человека в Калужской области Олег Калугин.

Стороны договорились по формуле «160 на 160». Среди военнослужащих, которых вернули в Россию, оказался житель Калужской области. Об этом сообщил региональный уполномоченный по правам человека Олег Калугин.

- Искренняя признательность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Яне Валерьевне Лантратовой, Минобороны России, а также всем государственным структурам России, принимавшим деятельное участие в состоявшемся обмене, - сказал Олег Калугин.

Сейчас российские военные, вернувшиеся в ходе обмена, находятся в Белоруссии. На территории республики с ними работает Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова.